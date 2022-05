“Lo ha detto a tutti!”: Lory Del Santo gioca sporco, la strategia le si rivolta contro (Di lunedì 23 maggio 2022) Fioccano accuse sulla naufraga Lory Del Santo: il suo gesto nei confronti dei compagni non è passato in sordina: la strategia fallirà? Lory Del Santo (fonte youtube)La soubrette Lory Del Santo è uno dei personaggi più chiacchierati de “L’Isola dei Famosi”, ed è una grande conoscitrice del mezzo televisivo. Dopo aver conquistato la vittoria del format nel 2005, la showgirl si è nuovamente messa alla prova sulla spiaggia onduregna assieme al compagno Marco Cucolo. Dopo diversi rimbalzi tra l’isola principale e quella secondaria, Lory si è insediata stabilmente a Playa Palapa, ma la sua permanenza a Cayo Cochinos si sta rivelando piuttosto impervia. Gli spettatori hanno infatti notato un comportamento anomalo, e insinuano che ... Leggi su ck12 (Di lunedì 23 maggio 2022) Fioccano accuse sulla naufragaDel: il suo gesto nei confronti dei compagni non è passato in sordina: lafallirà?Del(fonte youtube)La soubretteDelè uno dei personaggi più chiacchierati de “L’Isola dei Famosi”, ed è una grande conoscitrice del mezzo televisivo. Dopo aver conquistato la vittoria del format nel 2005, la showgirl si è nuovamente messa alla prova sulla spiaggia onduregna assieme al compagno Marco Cucolo. Dopo diversi rimbalzi tra l’isola principale e quella secondaria,si è insediata stabilmente a Playa Palapa, ma la sua permanenza a Cayo Cochinos si sta rivelando piuttosto impervia. Gli spettatori hanno infatti notato un comportamento anomalo, e insinuano che ...

