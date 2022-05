Livorno: carabiniere fiorentino muore in moto contro un palo. L’incidente davanti alla fidanzata che lo seguiva in auto (Di lunedì 23 maggio 2022) FIRENZE - Un carabiniere di 42 anni, residente a Firenze, è morto la notte sorsa all'ospedale di Livorno in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di ieri, domenica 22 maggio 2022. in un incidente stradale. Lui era in moto, mentre distanziata, e non coinvolta, lo seguiva la fidanzata in auto. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) FIRENZE - Undi 42 anni, residente a Firenze, è morto la notte sorsa all'ospedale diin seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di ieri, domenica 22 maggio 2022. in un incidente stradale. Lui era in, mentre distanziata, e non coinvolta, lolain. L'articolo proviene da Firenze Post.

