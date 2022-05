Liverpool-Real Madrid in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale Champions League 2021/2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Sabato 28 maggio alle 21:00 Liverpool e Real Madrid scenderanno in campo in occasione della finale di Champions League 2021/2022. La partita potrà essere seguita anche in chiaro su Canale 5 oltre che su SkySportUno (Canale 201 di Sky), SkySportFootball (Canale 203), SkySport4k (Canale 213) e SkySportHD (Canale 251). Ancelotti, eroe della “Décima” nel 2014, è tornato la scorsa estate per un secondo mandato in panchina. È appena uno dei tre allenatori che hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League tre volte e sarà il primo tecnico a sedere in panchina per la quinta volta in una finale. Di ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Sabato 28 maggio alle 21:00scenderanno in campo in occasione delladi. La partita potrà essere seguita anche insu5 oltre che su SkySportUno (201 di Sky), SkySportFootball (203), SkySport4k (213) e SkySportHD (251). Ancelotti, eroe della “Décima” nel 2014, è tornato la scorsa estate per un secondo mandato in panchina. È appena uno dei tre allenatori che hanno vinto la Coppa dei Campioni/tre volte e sarà il primo tecnico a sedere in panchina per la quinta volta in una. Di ...

