LIVE Italia-Kazakistan 0-0 hockey ghiaccio | Mondiali 2022 in DIRETTA | spareggio decisivo per la salvezza

(Di lunedì 23 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Azzurri in pressing e di nuovo vicini al vantaggio con Luca Frigo, il tiro non trova successo per un soffio. 13? Ci prova Luca Frigo in velocità e da posizione non facile, nulla da fare. Ma dopo cinque minuti di assestamento l’c’è. 14? ANCORAPERICOLOSISSIMA GRAZIE A UNA BUONA INTUIZIONE DI DIEGO KOSTNER CHE NON TROVA LA DEVIAZIONE VINCENTE DEI COMPAGNI. Azzurri in crescita 15? PRIMA OCCASIONE DELL’CON UN GRAN TIRO DI MIGLIORANZI. Parata sicura del portiere. 16? In queste prime battute gli azzurri non riescono a trattenere il disco in fase di costruzione, ilne approfitta e si ritrova spesso in condizione di tiro favorevole. 18? Disco perso dell’in zona pericolosa. Rakhmanov a tu per ...