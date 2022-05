LIVE – Djokovic-Nishioka 6-3, 1-0 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 23 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Novak Djokovic e Yoshihito Nishioka, valevole per il primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Esordio a Parigi all’apparenza soft per il numero uno al mondo, recentemente in trionfo a Roma, sebbene il giapponese possegga caratteristiche che posso mettere in difficoltà il serbo. Il tennis mancino e il dritto ricco di spin di Niskioka, infatti, non sono aspetti da sottovalutare; Djokovic si presenta però da assoluto e indiscutibile favorito per il passaggio del turno e punta, nel dettaglio, ad arrivare sino in fondo nel contesto dello Slam parigino. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Ile latestuale della sfida tra Novake Yoshihito, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Esordio a Parigi all’apparenza soft per il numero uno al mondo, recentemente in trionfo a Roma, sebbene il giapponese possegga caratteristiche che posso mettere in difficoltà il serbo. Il tennis mancino e il dritto ricco di spin di Niskioka, infatti, non sono aspetti da sottovalutare;si presenta però da assoluto e indiscutibile favorito per il passaggio del turno e punta, nel dettaglio, ad arrivare sino in fondo nel contesto dello Slam parigino. Sportface.it seguirà la partita ine offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore ...

Advertising

FedericoPostet : RT @biancavschiller: Vi ricordate di quel bifolco nazista che espulse #Djokovic dall’Australia come mossa propagandistica?! Oggi ha perso l… - exilcanperlaia1 : RT @biancavschiller: Vi ricordate di quel bifolco nazista che espulse #Djokovic dall’Australia come mossa propagandistica?! Oggi ha perso l… - biancavschiller : Vi ricordate di quel bifolco nazista che espulse #Djokovic dall’Australia come mossa propagandistica?! Oggi ha pers… - ZON_Tweet : Sorteggio del tabellone principale maschile e femminile del Roland Garros 2022: riparte la caccia a Novak Djokovic??… - giodiamanti : Servizio - Sampras Dritto - Federer Rovescio - Wawrinka Risposta - Djokovic Slice - Federer (ma avrei voluto vedere… -