"L'Italia oggi...". Donnarumma non finisce di parlare che arriva l'insulto pesantissimo: cosa ha fatto dopo lo Scudetto del Milan (Di lunedì 23 maggio 2022) Come l'avrà presa Gigio Donnarumma? In tanti se lo chiedono. A giudicare dai social, il portiere della Nazionale, non ha certo passato una bella serata. Infatti un minuto dopo aver fatto i complimenti al Milan con un messaggio sui social in cui appariva la foto della festa rossonera e due righe di testo con scritto: "Per la diciannovesima volta, l'Italia è rossonera", poi l'emoticon degli applausi. Ma come ricorda FanPage, diversi tifosi rossoneri hanno subito insultato l'ex portire del Diavolo: "Complimenti per aver vinto in panchina", "Ora testa alla finale di Champions...ah no", "Paperumma", "Mangiati i femori". Poi una valanga di accuse durissime e di insulti che evitiamo di riportare. Ma per Gigio è stata una domenica doppiamente amara. Donnarumma non ha infatti giocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Come l'avrà presa Gigio? In tanti se lo chiedono. A giudicare dai social, il portiere della Nazionale, non ha certo passato una bella serata. Infatti un minutoaveri complimenti alcon un messaggio sui social in cui appariva la foto della festa rossonera e due righe di testo con scritto: "Per la diciannovesima volta, l'è rossonera", poi l'emoticon degli applausi. Ma come ricorda FanPage, diversi tifosi rossoneri hanno subito insultato l'ex portire del Diavolo: "Complimenti per aver vinto in panchina", "Ora testa alla finale di Champions...ah no", "Paperumma", "Mangiati i femori". Poi una valanga di accuse durissime e di insulti che evitiamo di riportare. Ma per Gigio è stata una domenica doppiamente amara.non ha infatti giocato ...

