L'Isola dei Famosi cambia ancora: le novità der il reality, in onda questa sera alle 21.25 su Canale 5 (Di lunedì 23 maggio 2022) L'Isola dei Famosi cambia ancora. Dopo che la produzione aveva deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale, il palinsesto del reality di punta di Mediaset subisce un ulteriore svolta. ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) L'dei. Dopo che la produzione aveva deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale, il palinsesto deldi punta di Mediaset subisce un ulteriore svolta. ...

Advertising

acidburn1999 : In che senso la cosa dei cani all'isola party non era un perculo dei mammascusa? #jeru - verdesmeraldo : RT @LukasVangelis: #Bolle ora è pronto per Amici, Il grande Fratello, L'isola dei famosi, i tolc soh mainstream e le lobby lgbtq. D'altrond… - AngoloDV : Isola dei Famosi: Laura Maddaloni accusa Luxuria #AngolodelleNotizie #Isola #isoladeifamosi #luxuria #lauramaddaloni - always1393 : RT @Sheelasblog: Concordo, la coppia dei “tutto al di fuori di sportivi” e Beleno Junior e Senior… #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi #is… - AngoloDV : Isola dei Famosi 2022, una strepitosa con i suoi look #isola #isoladeifamosi2022 #angolodellenotizie -