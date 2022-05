L’Isola dei Famosi 2022, scatta l’allarme Covid: salta tutto? (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo un’indiscrezione clamorosa ci sarebbe un focolaio di Covid a L’Isola dei Famosi. Come può essere successo e quali saranno le conseguenze sul programma? Ecco tutte le indiscrezioni. Poco prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 si era parlato di un rischio di posticipo delle dirette. Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, sia Alvin L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo un’indiscrezione clamorosa ci sarebbe un focolaio didei. Come può essere successo e quali saranno le conseguenze sul programma? Ecco tutte le indiscrezioni. Poco prima dell’inizio dedeisi era parlato di un rischio di posticipo delle dirette. Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, sia Alvin L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

caterina_zanchi : @Doc11992 @IsolaDeiFamosi Se fossi sull isola m.incazzerei come una iena ,cn sta presa in giro Carmen mangia sempre… - robertazennaro : RT @gibadda: L'abbinamento perfetto per trovare la carica il Lunedì??: un secondo di carne alla griglia e un bicchiere di #Mommotino Isola d… - verdesmeraldo : RT @LukasVangelis: #Bolle ora è pronto per Amici, Il grande Fratello, L'isola dei famosi, i tolc soh mainstream e le lobby lgbtq. D'altrond… - Marisab79879802 : RT @LukasVangelis: #Bolle ora è pronto per Amici, Il grande Fratello, L'isola dei famosi, i tolc soh mainstream e le lobby lgbtq. D'altrond… - worldisalovely2 : RT @repelloidiotas: Noi connessi per guardare un cane che commenterà l'isola dei famosi... #alizeexisolaparty #isolaparty #jeru -