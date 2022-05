(Di lunedì 23 maggio 2022) Si è conclusa laspagnola, con l’ultima giornata che ha definito gli ultimi. Congelate le prime due posizioni, occupate da Real Madrid e Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia completano il roster delle squadre che accedono alla Champions League. In Europa League ci vanno Real Betis e Real Sociedad, mentre il Villarreal, con la vittoria sui blaugrana e la contemporanea sconfitta dell’Athletic Bilbao, accede in Conference League. Nelle partite delle ore 20:00, ribaltone in chiave salvezza: il Mallorca di Muriqi vince e mantiene la categoria, così come il Cadice, mentre a retrocedere è il Granada a causa dello 0-0 contro l’Espanyol. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Liga, tutti i verdetti del campionato - sportface2016 : #Liga 2021/2022, tonfo in casa del #Barcellona contro il #Villarreal. Chiude bene l'#AtleticoMadrid - SurMarcador : ???? #LaLigaSantander #Temporada21_22 ?? #Jornada38 #Osasuna ?? #Mallorca ? FINAL :: Osasuna 0, Mallorca 2… - sportface2016 : #Liga 2021/2022: •#Granada e #Alaves retrocesse. #Cadice salvo per un soffio - GTRoulette : AC Milan Juara Seri A Liga Italia 2021/2022. ******************* ?? SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DELL'ITALIA SIA… -

SPORTFACE.IT

Calcio- 2022 Serie D Girone I Tabellino partita Portici - Sancataldese Squadra in casa Portici ... Prima dell'intervallo,riapre la contesa. Ad avvio secondo tempo, il testa a testa resta in ...Al Milan, fresco campione d'Italia con lo scudetto- 2022, arrivano i complimenti di Carlo ... Ancelotti ha appena conquistato lae sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions ... Liga 2021/2022: tutti i verdetti del campionato Per gli albinegros si tratta del 3 titolo consecutivo (Clausura 2021, Apertura 2022 e Clausura 2022), eguagliando ... freschi vincitori del Clausura di Liga De Ascenso). Nei quarti è in programma ...Tre i match giocati alle ore 20 e valevoli per l’ultima giornata della Liga 2021/2022. Il Cadice vince contro l’Alaves già retrocessa e si salva in extremis. Il Granada invece perde contro l’Espanyol ...