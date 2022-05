Libri, il volto nuovo della mafia al centro di ‘O tu o lui’ il noir di Giuseppe Di Piazza (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Un manager milanese di successo che, inseguito da un passato che neppure conosceva, perde tutto e si ritrova nel mirino della vendetta di cosa nostra. Il volto nuovo della mafia è al centro di ‘O tu o lui’ (edizione HarperCollins), l’ultimo libro del giornalista e scrittore Giuseppe Di Piazza che, con questo nuovo noir, racconta la storia di Sari De Luca, già protagonista del suo precedente romanzo ‘Un uomo molto cattivo’. “Da tanti anni scrivo romanzi che hanno al centro la mafia. Ho lasciato Palermo nell’84 e mi sento quasi in dovere di raccontare cosa è stata e cosa è diventata quella terra, che per me è la terra del cuore”, racconta all’Adnkronos ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Un manager milanese di successo che, inseguito da un passato che neppure conosceva, perde tutto e si ritrova nel mirinovendetta di cosa nostra. Ilè aldi ‘O tu o(edizione HarperCollins), l’ultimo libro del giornalista e scrittoreDiche, con questo, racconta la storia di Sari De Luca, già protagonista del suo precedente romanzo ‘Un uomo molto cattivo’. “Da tanti anni scrivo romanzi che hanno alla. Ho lasciato Palermo nell’84 e mi sento quasi in dovere di raccontare cosa è stata e cosa è diventata quella terra, che per me è la terra del cuore”, racconta all’Adnkronos ...

