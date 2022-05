“Libero Arbitrio”, la prima Biennale d’arte Contemporanea a Casagiove (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasagiove (Ce) – La Città di Casagiove, in provincia di Caserta, ospiterà la prima Biennale d’arte Contemporanea, dal titolo “Libero Arbitrio”, organizzata dall’Associazione Culturale “Terra Madre”. Sede della mostra sarà il Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, che ospiterà la kermesse dal 5 al 25 giugno 2022. All’iniziativa, di respiro internazionale, prenderanno parte numerosi artisti italiani e stranieri, provenienti da diversi Paesi sia Europei che Extra-europei. Le opere esposte afferiscono a diversi linguaggi artistici, quali la pittura, la scultura, la fotografia e la grafica digitale. Spazio sarà dato anche alle installazioni artistiche. La Direzione Artistica è a cura di Gianpaolo Coronas, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – La Città di, in provincia di Caserta, ospiterà la, dal titolo “”, organizzata dall’Associazione Culturale “Terra Madre”. Sede della mostra sarà il Quartiere Militare Borbonico di, che ospiterà la kermesse dal 5 al 25 giugno 2022. All’iniziativa, di respiro internazionale, prenderanno parte numerosi artisti italiani e stranieri, provenienti da diversi Paesi sia Europei che Extra-europei. Le opere esposte afferiscono a diversi linguaggi artistici, quali la pittura, la scultura, la fotografia e la grafica digitale. Spazio sarà dato anche alle installazioni artistiche. La Direzione Artistica è a cura di Gianpaolo Coronas, ...

