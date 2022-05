LG CineBeam HU915QE | porta il cinema a casa tua e con WebOS integrato

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuovo proiettore a tiro ultra corto di LG, il modello, è stato finalmente annunciato: bastano 18 centimetri di distanza dalla superficie di proiezione per ottenere l’effetto di uno schermo da 120’’: scopriamo tutti i dettagli. Un’immagine del proiettore a raggio ultra-corto presentato da LG – ComputerMagazine.itUn singolo chip da 0,66’’ con tecnologia DLP a 2716 x 1528 micro specchi, in coppia con la tecnologia eXpanded Pixel Resolution (XPR), che consente la visualizzazione di 2 pixel per ogni micro specchio: ed eccoci alla risoluzione Ultra HD del nuovo proiettore LG, disponibile sul mercato statunitense entro il prossimo Giugno al prezzo presunto di circa 6.000 dollari. Lo ha annunciato la LG (senza accennare ancora a quando avverrà invece il lancio sul mercato ...

LG lancia due nuovi proiettori a tiro ultra corto con sorgente triplo laser ad alta luminosità, capaci di proiettare un'immagine da 90 da meno di 6 cm ...LG launched a new CineBeam 4K laser projector with the model number HU915QE. This is the premium version of the CineBeam lineup.