L’ex Pm Rinaldi | Referendum? Non serve

di Erika Noschese "In parlamento c'è il progetto di legge Cartabia che rende inutile i quesiti del Referendum". Parla così Erminio Rinaldi, avvocato generale della Corte d'Appello di Salerno che, in occasione della presentazione del libro di Giuseppe Gargani, avvenuta nei giorni scorsi presso il Polo Nautico di Salerno, ha acceso i riflettori sul Referendum Giustizia che chiamerà al voto i cittadini il prossimo 12 giugno, in occasione delle elezioni amministrative. Il magistrato salernitano sposa dunque la tesi dell'avvocato nonchè parlamentare salernitano Federico Conte che si è detto contrario al Referendum, votando no. La linea comune è quella di una riforma, che già esiste in Parlamento, ed è il cosiddetto disegno di legge Cartabia che riprende alcuni degli aspetti trattati dai quesiti del ...

