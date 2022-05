Levante | la carriera della cantautrice e il motivo del suo nome d’arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Si chiama Claudia Lagona, ma la conoscono tutti come. In pochi sanno che questoderiva dal film “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni; laviveva all’epoca in Sicilia e una sua amichetta ha iniziato a chiamarlacome il protagonistapellicola. Voce particolare e riconoscibile, è una delle cantanti italiane più note dell’ultimo decennio. Dopo due trasferimenti a Torino e Leeds,firma un contratto discografico con l’etichetta INRI nel 2013. Quell’anno incide “Alfonso”, il suo primo successo certificato Disco d’Oro e che le apre le porte per diventare una potenziale promessamusica italiana.: il successo con “Manuale distruzione” e “Abbi cura di te” Dopo aver aperto ...