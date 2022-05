L'Europa ci riscrive per farci la predica e commissariarci un po' (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si dorme sugli allori: l’Italia deve attuare le riforme, a partire da quelle previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi fisco, catasto, lavoro e concorrenza, ma deve anche tagliare la spesa, già nel 2023, e avviare la riduzione del debito e del deficit in modo graduale e credibile. Lo prevedono le raccomandazioni 2022-2023 della Commissione europea, in base alle quali l'Italia figura ancora come uno dei Paesi "vulnerabili", con squilibri macroeconomici eccessivi anche a causa della bassa produttività e dell'alto debito che rischia di limitare la crescita.Non sono comunque in vista procedure d'infrazione per l'eccessivo deficit a causa dell'attivazione, anche per il 2023, della clausola di salvaguardia generale, ma comunque sono previste una valutazione in autunno e un'altra in primavera sui parametri dei conti. Come ha precisato il vicepresidente dell’esecutivo ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si dorme sugli allori: l’Italia deve attuare le riforme, a partire da quelle previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi fisco, catasto, lavoro e concorrenza, ma deve anche tagliare la spesa, già nel 2023, e avviare la riduzione del debito e del deficit in modo graduale e credibile. Lo prevedono le raccomandazioni 2022-2023 della Commissione europea, in base alle quali l'Italia figura ancora come uno dei Paesi "vulnerabili", con squilibri macroeconomici eccessivi anche a causa della bassa produttività e dell'alto debito che rischia di limitare la crescita.Non sono comunque in vista procedure d'infrazione per l'eccessivo deficit a causa dell'attivazione, anche per il 2023, della clausola di salvaguardia generale, ma comunque sono previste una valutazione in autunno e un'altra in primavera sui parametri dei conti. Come ha precisato il vicepresidente dell’esecutivo ...

