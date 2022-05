L’espansione nello spazio e lo sfruttamento futuro degli asteroidi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le scoperteesopianetiultimi anni sono state assolutamente straordinarie, e relativamente presto potrebbero essere raggiunti dalla nostra tecnologia. A Cape Canaveral in Florida, il 18 aprile 2018 alle 18:51 viene lanciato il razzo Falcon Nine per mandare in orbita il telescopio spaziale della NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS. Esso è una sonda che scruta il cielo alla ricerca di pianeti distanti circa 100 anni luce e che orbitano intorno a stelle simile al nostro Sole. Nel prossimo decennio gli scienziati prevedono che TESS realizzerà la sua missione primaria, ossia scoprire migliaia di esopianeti. Gli esopianeti sono pianeti che si trovano oltre il sistema solare. È un epoca d’oro per quanto riguarda le scoperte; solo una ventina di anni fa non sapevamo che ci fossero pianeti simili alla Terra nell’Universo e non si ...