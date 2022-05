Legacies | Candice King anticipa il ritorno di Caroline

Advertising

nanettauser : RT @flamikaelson: CANDICE HA COMFERMATO DI ESSERE NELL’ULTIMO EPISODIO DI LEGACIES OOOOO - flamikaelson : CANDICE HA COMFERMATO DI ESSERE NELL’ULTIMO EPISODIO DI LEGACIES OOOOO - petalsforhailee : il fatto che candice abbia praticamente confermato il ritorno di caroline, mi fa ben sperare che anche kaylee abbia… - sapphiremwn : comunque Candice, Caroline in #tvd e #to, ha indirettamente confermato la sua apparizione nell'ultimo ep di Legacie… -

Tebigeek

... Jodi - Lyn O'Keefe (Jo), Chris Wood (Kai), Rebecca Breeds (Aurora) eKing (Caroline). Che ne pensate del coinvolgimento di Kol e Marcel nella storia diMa quali circostante porteranno il quartetto inEcco cosa recita la trama ufficiale dell'... Jodi - Lyn O'Keefe (Jo), Chris Wood (Kai) e Rebecca Breeds (Aurora), mentreKing (... Gli episodi finali di "Legacies" includeranno "Sorprese": tutto da sapere sulla fine Liverpool Comic Con has announced a number of cancellations ahead of the event this weekend. Sci-fi fans, comic book lovers and cosplay enthusiasts are expected to meet many of their favourite ...Allen. Central City’s intrepid journalist (played by Candice Patton) spent much of The Flash Season 6 trapped in a Mirrorverse. In Season 7, she got infected with a mysterious “time sickness.” She ...