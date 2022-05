Lazio | Gasparri | ' pronto a battaglia ma candidano sempre perdenti'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “A me tutte le volte mi, fanno i sondaggi, sono quello più forte ma poiuno più debole che perde. Insomma, non dipende da me...”. Lo ha affermato ai microfoni di 'Un giorno da pecora', su Radiouno Rai, il senatore di Forza Italia Maurizio, a proposito di una sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione. “Io -ha aggiunto- sonoad ognima il problema è che il centrodestra, ultimamente, candida gente che perde. Se si scelgono i vincenti hanno i numeri di telefono. Se scelgono i, facciano loro....naturalmente lo dico col sorriso”.

