Lazio, accelerata per Romagnoli. Si lavora per il rinnovo di Patric (Di lunedì 23 maggio 2022) La Lazio vuole blindare Patric Roma, 23 maggio 2022 - Terminato il campionato e archiviata la qualificazione alla prossima Europa League , la Lazio può concentrarsi soltanto sul mercato che dovrà ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Lavuole blindareRoma, 23 maggio 2022 - Terminato il campionato e archiviata la qualificazione alla prossima Europa League , lapuò concentrarsi soltanto sul mercato che dovrà ...

Advertising

marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - TheRipper1899 : Accelerata #Lazio per #Bernardeschi su cui sta facendo un tentativo anche il #Sassuolo - sergeeej21 : RT @marcoconterio: ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina con… - flamanc24 : RT @LazioPlanet: ??#Lazio scatenata sul mercato: - in arrivo #MarcosAntonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva - intesa vicina con #Chust… - LazioPlanet : ??#Lazio scatenata sul mercato: - in arrivo #MarcosAntonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva - intesa vicina con… -