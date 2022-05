Lavrov: “Chi vuole sconfitta Russia non conosce la storia” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – I politici occidentali che affermano che la Russia deve essere sconfitta sanno poco della storia. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov, a quanto riporta la Tass, parlando nell’ambito del progetto del Gymnasium. E. M. Primakova “100 domande al leader”. “Dicono che la Russia deve ‘fallire’, che bisogna ‘sconfiggerla’, far sì che la Russia ‘perda sul campo di battaglia’”, ha detto ancora il capo della diplomazia di Mosca, parlando di “incantesimi” lanciati dai politici occidentali che “probabilmente non studiavano bene a scuola. Traggono conclusioni sbagliate dalla loro comprensione del passato e di cosa sia la Russia”. Lavrov ha aggiunto che Mosca è preoccupata dai tentativi di molti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – I politici occidentali che affermano che ladeve esseresanno poco della. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa Sergey, a quanto riporta la Tass, parlando nell’ambito del progetto del Gymnasium. E. M. Primakova “100 domande al leader”. “Dicono che ladeve ‘fallire’, che bisogna ‘sconfiggerla’, far sì che la‘perda sul campo di battaglia’”, ha detto ancora il capo della diplomazia di Mosca, parlando di “incantesimi” lanciati dai politici occidentali che “probabilmente non studiavano bene a scuola. Traggono conclusioni sbagliate dalla loro comprensione del passato e di cosa sia la”.ha aggiunto che Mosca è preoccupata dai tentativi di molti ...

