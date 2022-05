Lavori di ottimizzazione della rete | martedì e giovedì interruzione idrica notturna

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firmaGesesa. Comunichiamo che, causa dell’eccessivo consumorisorsache si sta registrando in questi giorni per l’aumento improvviso delle temperature, continuano gli interventi di GESESA volti ad un efficientamento delle reti. La chiusura si rende necessaria per consentire anche, nell’arcosospensione, la sostituzione di alcune apparecchiature che consentiranno l’efficientamentoregolazione delle pressioni nei distrettiparte altaCittà. Pertanto,24 maggio e26 maggio saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle 00.00 alle ore 05.00 del mattino successivo. Le zone ...

