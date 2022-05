“Lascio la tv”. Lo storico conduttore Rai fuori dalla televisione: l’addio dopo tanti anni (Di lunedì 23 maggio 2022) La Rai perde una delle sue figure più importanti. Infatti, la notizia è stata annunciata ufficialmente nella giornata del 22 maggio e in queste ore tutti non stanno facendo che parlare di questa novità per la tv pubblica. Il giornalista Marco Civoli è andato in pensione e, nonostante la voce si fosse già diffusa un po’ di tempo fa, sentirla confermare dal diretto interessato ha rattristato milioni di telespettatori. Bellissime le parole proferite dal telecronista, protagonista di uno dei momenti più belli della storia calcistica. Marco Civoli è dunque in pensione e la Rai non può esserne ovviamente felice. Un’altra triste notizia per la Rai aveva fatto riferimento un paio di anni fa al pensionamento di Gigi Marzullo, sebbene lui continui a condurre i suoi programmi grazie ad un contratto come collaboratore esterno. Ma tornando a Civoli, ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) La Rai perde una delle sue figure più impor. Infatti, la notizia è stata annunciata ufficialmente nella giornata del 22 maggio e in queste ore tutti non stanno facendo che parlare di questa novità per la tv pubblica. Il giornalista Marco Civoli è andato in pensione e, nonostante la voce si fosse già diffusa un po’ di tempo fa, sentirla confermare dal diretto interessato ha rattristato milioni di telespettatori. Bellissime le parole proferite dal telecronista, protagonista di uno dei momenti più belli della storia calcistica. Marco Civoli è dunque in pensione e la Rai non può esserne ovviamente felice. Un’altra triste notizia per la Rai aveva fatto riferimento un paio difa al pensionamento di Gigi Marzullo, sebbene lui continui a condurre i suoi programmi grazie ad un contratto come collaboratore esterno. Ma tornando a Civoli, ha deciso di ...

