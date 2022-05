L’apertura di Mosca: “Valutiamo il piano di pace italiano” (Di lunedì 23 maggio 2022) La Russia “sta valutando” il piano presentato dall’Italia per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Ad affermarlo è il viceministro degli Esteri, Andrei Rudenko, che ha riferito ai giornalisti che il progetto proposto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle Nazioni Unite è stato ricevuto “di recente” da Mosca e che adesso è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 maggio 2022) La Russia “sta valutando” ilpresentato dall’Italia per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Ad affermarlo è il viceministro degli Esteri, Andrei Rudenko, che ha riferito ai giornalisti che il progetto proposto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle Nazioni Unite è stato ricevuto “di recente” dae che adesso è InsideOver.

