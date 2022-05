La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…”. Lui risponde così (Di lunedì 23 maggio 2022) Scontro acceso a “Non è l’arena” (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e Daniele Aversa, ex imprenditore siciliano 47enne e percettore del reddito di cittadinanza da 3 anni. Aversa, padre di 4 figli, prende 950 euro al mese e lamenta che nei centri dell’impiego siciliani vengono offerti solo stage retribuiti dai 200 ai 500 euro al mese. Indignata è la reazione di Santanchè, che accusa ingiustamente Aversa di aver rifiutato altri lavori: “C’è un uomo che a 47 anni prende il reddito di cittadinanza: capite bene perché vogliamo abolire questa misura. Questo signore ha rifiutato altri posti di lavoro”. “Non è assolutamente vero”, ripete invano Aversa. Santanchè rincara: “Non è dignitoso nei confronti dei suoi figli avere un padre che sta a casa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Scontro acceso a “Non è l’arena” (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e Daniele Aversa, ex imprenditore siciliano 47enne edeldida 3 anni. Aversa, padre di 4 figli,950 euro al mese e lamenta che nei centri dell’impiego siciliani vengono offerti solo stage retribuiti dai 200 ai 500 euro al mese. Indignata è la reazione di Santanchè, che accusa ingiustamente Aversa di aver rifiutato altri lavori: “C’è un uomo che a 47 anniildi: capite bene perché vogliamo abolire questa misura. Questo signore ha rifiutato altri posti di lavoro”. “Non è assolutamente vero”, ripete invano Aversa. Santanchè rincara: “Non è dignitoso nei confronti dei suoi figli avere un padre che sta a casa e ...

