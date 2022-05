La Supercoppa Milan-Inter sarà in Arabia. Esercitata l'opzione, c'è anche la data. De Siervo: 'Ultimo anno di contratto, poi...' (Di lunedì 23 maggio 2022) La Supercoppa Italiana 2022-23 vedrà riproporsi, ancora una volta il duello fra il Milan e Inter che, fino a ieri, ha visto le due squadra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) LaItaliana 2022-23 vedrà riproporsi, ancora una volta il duello fra ilche, fino a ieri, ha visto le due squadra...

Advertising

OptaPaolo : 1976 - Il Milan è tornato a vincere un trofeo per la prima volta dopo 1976 giorni, ovvero dalla Supercoppa Italiana… - fc_inter1908_ : @90ordnasselA A maggio 2021 eri 2 livelli sopra tutti Inizi la stagione ad agosto che sei sceso di 2 livelli e part… - CorkScrew12 : RT @trugoyTRP: Dal 2012 ad oggi i due palmares recitano: Inter: 1 scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia Milan: 1 scudetto, 1 Sup… - PavlovEscolar : RT @InterHubOff: ?? #Bergomi: 'Complimenti al #Milan ma l'#Inter è stata penalizzata con quel calendario folle da gennaio in poi: tante part… - Andre_Costa95 : RT @InterHubOff: ?? #Bergomi: 'Complimenti al #Milan ma l'#Inter è stata penalizzata con quel calendario folle da gennaio in poi: tante part… -