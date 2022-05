La straordinaria Vicky Krieps dà corpo e anima alla tormentata Elisabetta d’Austria in Corsage | diretto da Marie Kreutzer con qualche “licenza artistica”

Leggi su iodonna

(Di lunedì 23 maggio 2022) Una principessa Sissi così non si era mai vista. In, presentato con grandi applausi nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes l’imperatriceè scalpitante, piena di carattere; uno spirito libero, irriverente e inquieto (per certi aspetti, una proto-Lady Diana), fumatrice accanita, ossessionata dal peso, inclinesperimentazione (oppio compreso), predisposta ai flirt e legata da un rapporto ambiguo al cugino Ludwig di Baviera… Una che batte i pugni sul tavolo (non metaforicamente) con il marito, l’imperatore Francesco Giuseppe e lo batte in un duello al fioretto. Il merito di un ritratto tanto anticonvenzionale va a, una delle migliori attrici viste sulla Croisette (è anche in Plus que jamais, l’ultimo film girato da Gaspard ...