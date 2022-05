La sfida vinta di Conte: ecco come ha portato il Tottenham in Champions (Di lunedì 23 maggio 2022) Una doppietta di Kulusevski e due assist di Bentancur: quindi così scarsi non erano. Giusto partire da qui per raccontare l'impresa di Antonio Conte al Tottenham: un quarto posto a cui nessuno credeva ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Una doppietta di Kulusevski e due assist di Bentancur: quindi così scarsi non erano. Giusto partire da qui per raccontare l'impresa di Antonioal: un quarto posto a cui nessuno credeva ...

Advertising

ETGazzetta : La sfida vinta di Conte: ecco come ha portato il #Tottenham in Champions - camila_healing : RT @annatrieste: Mo' che è finita lo posso dire. Tornare in tv dopo tre anni di isolamento e montagne russe personali è stata una sfida. No… - infoitcultura : Salone da record, la sfida è vinta: tra gli stand oltre 150 mila visitatori - francescocannav : @annatrieste @canale21 SFIDA VINTA...LARGAMENTE. L'INVIO DI UN BACIO ,LO MERITANO IN TANTI. - AlessandroFot10 : @sedrani_l La sfida dell’avvocato è stata vinta, certo che arrivare alla quarta prima della loro seconda non sarebb… -

finalmente terminata la "Banter Era" del Milan Un mese più tardi, il 25 febbraio 2012 a San Siro si gioca una sfida decisiva per il campionato tra ...in una partita della stagione 2002/2003 (quella che avrebbe portato alla finale di Champions vinta ... La sfida vinta di Conte: ecco come ha portato il Tottenham in Champions Questo dubbio se lo porterà dentro fino alla fine della stagione, però la sfida lo intriga e accetta d'istinto, anche perché torna a misurarsi con allenatori come Guardiola (che batte all'Etihad ... La Gazzetta dello Sport Napoli, anche Petagna premiato: Un riconoscimento di fine stagione anche per Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha trovato poca continuità ma gol anche pesanti. Uno di questi lo scorso febbraio, a Venezia, la rete che ha ... Capaci, Lollobrigida: Falcone eroe ed esempio per intera nazione Oggi possiamo dire che la sua sfida più grande l'ha vinta morendo assassinato dalla mafia diventando, non solo un eroe, ma un esempio per un'intera nazione". Lo ha detto intervenendo all'assemblea ... Un mese più tardi, il 25 febbraio 2012 a San Siro si gioca unadecisiva per il campionato tra ...in una partita della stagione 2002/2003 (quella che avrebbe portato alla finale di Champions...Questo dubbio se lo porterà dentro fino alla fine della stagione, però lalo intriga e accetta d'istinto, anche perché torna a misurarsi con allenatori come Guardiola (che batte all'Etihad ... La sfida vinta di Conte: ecco come ha portato il Tottenham in Champions Un riconoscimento di fine stagione anche per Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha trovato poca continuità ma gol anche pesanti. Uno di questi lo scorso febbraio, a Venezia, la rete che ha ...Oggi possiamo dire che la sua sfida più grande l'ha vinta morendo assassinato dalla mafia diventando, non solo un eroe, ma un esempio per un'intera nazione". Lo ha detto intervenendo all'assemblea ...