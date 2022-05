La Serie A sbarca negli USA: nasce il progetto “CALCIO IS BACK” (Di lunedì 23 maggio 2022) La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per il CALCIO italiano, con l’evento inaugurale “CALCIO IS BACK”, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Numerose le personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo che prenderanno parte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) La LegaStati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per ilitaliano, con l’evento inaugurale “IS”, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Numerose le personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo che prenderanno parte L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Serie A sbarca negli USA: nasce il progetto “CALCIO IS BACK”: La Lega Serie A sbarca negli… - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: La Serie A sbarca negli USA: nasce il progetto 'CALCIO IS BACK' - CalcioFinanza : La Serie A sbarca negli USA: nasce il progetto 'CALCIO IS BACK' - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ???? La @SerieA sbarca a New York per cercare di creare un legame più solido con gli Stati Uniti e il loro mercato. ?? Mar… - MasterMMSport : ???? La @SerieA sbarca a New York per cercare di creare un legame più solido con gli Stati Uniti e il loro mercato.… -