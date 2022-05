La sentenza del Tar: lo stadio ‘Collana’ torna alla Regione, respinto il corso della ‘Giano’ (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon sentenza n.3477/2022, il Tar Campania ha respinto il ricorso proposto dalla “Giano”, concessionaria dello stadio Collana, contro il provvedimento regionale che ha disposto la decadenza della società dalla concessione e ha ordinato il rilascio della struttura sportiva del Vomero. Il Tar ha rilevato che la società ricorrente ha violato la disciplina in materia di appalti disponendo l’affidamento diretto di lavori, senza il previo espletamento di una gara pubblica, per un importo di 6 milioni, a società collegata ad uno dei soci della stessa Giano, peraltro sprovvista delle certificazioni SOA e dei requisiti tecnici-organizzativi ed economico-finanziari previsti dalla legge. Tale modus ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConn.3477/2022, il Tar Campania hail riproposto d“Giano”, concessionaria delloCollana, contro il provvedimento regionale che ha disposto la decadenzasocietà dconcessione e ha ordinato il rilasciostruttura sportiva del Vomero. Il Tar ha rilevato che la società ricorrente ha violato la disciplina in materia di appalti disponendo l’affidamento diretto di lavori, senza il previo espletamento di una gara pubblica, per un importo di 6 milioni, a società collegata ad uno dei socistessa Giano, peraltro sprovvista delle certificazioni SOA e dei requisiti tecnici-organizzativi ed economico-finanziari previsti dlegge. Tale modus ...

