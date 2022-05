La ricordate nella casa del GF 3? Ecco Claudia Bormioli a distanza di quasi vent’anni (Di lunedì 23 maggio 2022) Varcò la porta rossa del GF 3 e nella casa restò 85 giorni: moltissimo la ricordano ancora, ma com’è oggi Claudia Bormioli? Tra le edizioni del Grande Fratello più ricordate dal pubblico, c’è sicuramente quella vinta da Floriana Secondi, che proprio di recente abbiamo visto a L’Isola dei Famosi. Erano i primi anni Duemila, esattamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 23 maggio 2022) Varcò la porta rossa del GF 3 erestò 85 giorni: moltissimo la ricordano ancora, ma com’è oggi? Tra le edizioni del Grande Fratello piùdal pubblico, c’è sicuramente quella vinta da Floriana Secondi, che proprio di recente abbiamo visto a L’Isola dei Famosi. Erano i primi anni Duemila, esattamente L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Messi98Joe : @Nikopaoloni Tanto ormai nella vostra mentalità una pole position e 30 giri in testa equivalgono a chissà cosa. Due… - Marcos_5408 : RT @ReteSport: Vi ricordate quando la #Ferrari era una bomba e non sbagliava nulla nè col pilota nè nella meccanica? Ecco, poi vi ricorda… - Alienooooooo : Ricordate che nella vita e nello sport, tutti i nodi tornano al pettine. La pagheranno - maespo69 : RT @ReteSport: Vi ricordate quando la #Ferrari era una bomba e non sbagliava nulla nè col pilota nè nella meccanica? Ecco, poi vi ricorda… - lindaeciao : RT @maxpesciolino: @ErMejoSindaco Calenda a rotto er caxxo a @virginiaraggi per tutta la campagna elettorale ma vi ricordate il pischello… -