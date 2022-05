La regina Elisabetta visita (a sorpresa) il Chelsea Flower Show (Di lunedì 23 maggio 2022) Nonostante i suoi problemi di mobilità, la sovrana non ha rinunciato a uno degli eventi più importanti della primavera londinese. Su un buggy super tecnologico si è presentata all'ultimo momento per visitare i giardini allestiti per l'occasione. Segni particolari? Ottimo umore Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) Nonostante i suoi problemi di mobilità, la sovrana non ha rinunciato a uno degli eventi più importanti della primavera londinese. Su un buggy super tecnologico si è presentata all'ultimo momento perre i giardini allestiti per l'occasione. Segni particolari? Ottimo umore

Advertising

druuig : @nonmelafido quello + l’abito della regina elisabetta chefs kiss - PulzelloO : @simolar1984 non dimenticate : l'unica cosa che rimarrà sarà la regina Elisabetta d'Inghilterra ???? - Leleprox : @GuidoRusticoni E io chi sono la regina elisabetta? - garymilano9x : Ilary disposta ad affittare la regina Elisabetta per far recuperare gli esami in inglese ad Alessandro a luglio #isola - ex_robkant : @cigolionocingue Sono d'accordo.. Oramai si fa audience dicendo qualsiasi cosa.. se vanno di questo passo mettono i… -