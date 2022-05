La "punizione" per aver invaso il campo al Mapei, schiaffi ultrà ad alcuni tifosi (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel video si vedono alcuni supporters del Milan colpire con violenza alcuni giovani festanti mentre rientrano nel settore occupato dal tifo organizzato. L'episodio è accaduto durante la festa scudetto ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel video si vedonosupporters del Milan colpire con violenzagiovani festanti mentre rientrano nel settore occupato dal tifo organizzato. L'episodio è accaduto durante la festa scudetto ...

