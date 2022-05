(Di lunedì 23 maggio 2022) In procinto di comprare? Prima di avventurarsi in una compravendita, è sempre bene assicurarsi che l’abitazione sia a norma. Come fare? Nel dubbio, è opportuno affidarsi a un esperto: un agente immobiliare o un tecnico abilitato (come un geometra). Obiettivo, assicurarsiregolarità. Un ulteriore approfondimento è presente sul Magazine di Immobiliare.it.: di cosa si tratta? Quando si parla di “si fa riferimento a:“urbanistica”, quando l’immobile è uguale al progetto originario depositato presso gli uffici comunali o riporta le modifiche successive (ed eventuali);”, riguarda la ...

La stessa procedura può essere seguita anche dal delegato, che potrà contestualmente compilare la richiesta per la consultazione. L'esito arriva per email e con notifica nell'area ...L' aggiornamentova effettuato con il cosiddetto Docfa (Documento catasto fabbricati), un software scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate " Territorio, ad uso ... La planimetria della casa non corrisponde Ecco perché è importante la conformità catastale Cosa è la Conformità catastale Come Richiederla e Cosa Fare nel Caso di Irregolarità Ecco Cosa è Necessario Visionare, Prima di Comprare Casa.233”. Provvedimento e modalità di accesso telematico Con il nuovo provedimento vengono definite le modalità di accesso telematico alla visura della planimetria anche per gli agenti immobiliari. Per ...