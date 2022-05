La nuova vita di Rosalinda Cannavò: “Da oggi i miei bisogni saranno al centro” (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attrice e cantante siciliana Rosalinda Cannavò parla delle condizioni di salute: “Non sono stata molto bene nei giorni scorsi” Non è un periodo semplicissimo per Rosalinda Cannavò, la bellissima attrice ed ex gieffina ha rotto il silenzio sui social in queste ore per spiegare le sue condizioni fisiche. Dopo un’assenza di diverse ore da Instagram che ha mandato in allarme i suoi fan, la siciliana ha pubblicato un post dove ha dato delucidazioni: “Rieccomi. Sono ritornata su Instagram con un post insieme al mio cucciolino. In questi giorni in cui non sono stata molto bene fisicamente riflettevo sul mio forte SENSO DEL DOVERE . Infatti pensavo che mi ritrovo sempre a dire più Si (troppi) che No. Forse crediamo”. LEGGI ANCHE: NATHALY CALDONAZZO RICEVE UN RICONOSCIMENTO SPECIALE IN CAMPIDOGLIO Poi una riflessione profonda ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attrice e cantante sicilianaparla delle condizioni di salute: “Non sono stata molto bene nei giorni scorsi” Non è un periodo semplicissimo per, la bellissima attrice ed ex gieffina ha rotto il silenzio sui social in queste ore per spiegare le sue condizioni fisiche. Dopo un’assenza di diverse ore da Instagram che ha mandato in allarme i suoi fan, la siciliana ha pubblicato un post dove ha dato delucidazioni: “Rieccomi. Sono ritornata su Instagram con un post insieme al mio cucciolino. In questi giorni in cui non sono stata molto bene fisicamente riflettevo sul mio forte SENSO DEL DOVERE . Infatti pensavo che mi ritrovo sempre a dire più Si (troppi) che No. Forse crediamo”. LEGGI ANCHE: NATHALY CALDONAZZO RICEVE UN RICONOSCIMENTO SPECIALE IN CAMPIDOGLIO Poi una riflessione profonda ...

