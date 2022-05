La nuova vita dei porticcioli in Liguria: marine che diventano resort e posti barca verso il tutto esaurito. Il numero degli ormeggi nei diversi scali della regione e gli esempi di costo (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi due anni il turismo nautico ha dato interessanti segnali di ripresa, conseguenza collaterale della pandemia per le difficoltà a muoversi in Italia e all’estero. Negli scali turistici liguri sia nel 2020 sia nel 2021 i posti barca stanziali e di transito sono andati quasi tutti esauriti. Per attrarre diportisti i gestori dei porticcioli stanno cercando di offrire molti e nuovi servizi legati all’ospitalità e alla scoperta del territorio Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi due anni il turismo nautico ha dato interessanti segnali di ripresa, conseguenza collateralepandemia per le difficoltà a muoversi in Italia e all’estero. Neglituristici liguri sia nel 2020 sia nel 2021 istanziali e di transito sono andati quasi tutti esauriti. Per attrarre diportisti i gestori deistanno cercando di offrire molti e nuovi servizi legati all’ospitalità e alla scoperta del territorio

