La “nuova” Roma di Gualtieri: lei si depila e lui si ubriaca nella storica Fontana di Trastevere (video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Igiene personale? C’è acqua nella Fontana storica di Trastevere, perché non tuffarsi? Una scena degradante, da città abbandonata a sè stessa, proprio come la Roma di Virginia Raggi, quella che imperversa sul web, solo che adesso c’è un nuovo sindaco, Roberto Gualtieri. nella storica fontanta del Gianicolo, sopra Trastevere, un uomo in boxer si lava e beve vino, una donna in costume invece si depila le ascelle. Come se fosse sul bidet di casa. Accade a Roma, nel centro storico, a pochi passi dal panorama del Gianicolo, in una strada intitolata al musicista che scrisse l’Inno nazionale, G0ffredo Mameli. Il video, pubblicato sui canali di Welcome To Favelas e acquisito dalle forze ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Igiene personale? C’è acquadi, perché non tuffarsi? Una scena degradante, da città abbandonata a sè stessa, proprio come ladi Virginia Raggi, quella che imperversa sul web, solo che adesso c’è un nuovo sindaco, Robertofontanta del Gianicolo, sopra, un uomo in boxer si lava e beve vino, una donna in costume invece sile ascelle. Come se fosse sul bidet di casa. Accade a, nel centro storico, a pochi passi dal panorama del Gianicolo, in una strada intitolata al musicista che scrisse l’Inno nazionale, G0ffredo Mameli. Il, pubblicato sui canali di Welcome To Favelas e acquisito dalle forze ...

