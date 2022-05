(Di lunedì 23 maggio 2022) Si tratta di una Fender Mustang del 1969 usata nello storico video dei Nirvana del 1991 'Smell Like Teen ...

Advertising

TGCOM

Si tratta di una Fender Mustang del 1969 usata nello storico video dei Nirvana del 1991 'Smell Like Teen ...Sesto Calende, laAula consiliare dove Carlo Carlini portò a esibirsi centinaia dei migliori e storici ... lui da solo con laacustica, sconosciuto a tutti i presenti, motociclisti ... La mitica chitarra di Kurt Cobain venduta all'asta per 4,5 milioni dollari: era stimata 600mila Si tratta di una Fender Mustang del 1969 usata nello storico video dei Nirvana del 1991 "Smell Like Teen Spirit" ...