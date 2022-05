La miopia della politica scolastica Lettera

Advertising

vincenzomazzocc : Un’affermazione del genere mi costa molto, ma se le istituzioni continuano nella loro politica di miopia nei confro… - GianluigiRag : 'Epide-miopia” La miopia è sempre più diffusa tra bambini e adolescenti, si parla di “epide-miopia”, per descriver… - Fabiobruno_bg : @pdnetwork @EnricoLetta @faznet Letta con miopia e cinismo vuole creare la dittatura della maggioranza. L’esperienz… - relaxdoppiah : @pdnetwork @EnricoLetta @faznet Un campione indiscusso della miopia politica: Letta verrà studiato - paolo_galassi : @bentivoglio_l Porto gli occhiali per miopia da quando avevo 7 anni. Se dovessi rinascere, vorrei solo non portarli… -

ilGiornale.it

... 'assistere, se pure a distanza di tempo, a questa testimonianza e al riconoscimento...e Paolo Borsellino per anni percepiti come un problema invece che come risorse e osteggiati dallae, ...Financo sulla cosiddetta "tassonomia"transizione ecologica (ci scusiamo per i termini), il nucleare e il carbone entrano ed escono alla velocitàluce per le divisioni interne al Vecchio ... La dannosa miopia sul mattone La Commissione europea ritorna su un suo vecchio cavallo di battaglia: in Italia si devono aumentare le tasse sugli immobili ...Lo statunitense di origini indiane batte in finale la testa di serie numero 1, il paraguaiano Daniel Vallejo. Tra le donne trionfa la svizzera Celine Naef ...