La maschera | senso e controsenso | lezione-performance dell’antropologo Marino Niola al Mercadante

"La maschera è l'incarnazione di un non-essere in cerca di personificazione. Uno, nessuno, centomila. Uno e due, maschio e femmina, uomo e animale. La sua identità è una tuttilità. dirla con le parole di oggi è il queer all'ennesima potenza". Così l'antropologo Marino Niola, professore straordinario di Antropologia dei simboli all'Università Suor Orsola Benincasa, sintetizza e presenta la sua "lezione-performance" che andrà in scena domani, martedì 24 maggio, alle 15,30 al Teatro Ridotto del Mercadante (ingresso gratuito ed aperto al pubblico).La lezione di Marino Niola, che avrà in scena anche due grandi attori del cinema e del teatro napoletano come Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato, chiuderà il ciclo di incontri "I Linguaggi non ..."

