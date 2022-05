La Marina Usa sceglie Napoli per il comando della Sesta Flotta (Di lunedì 23 maggio 2022) Un palazzo della Us Navy sarà destinato a ospitare il comando operativo della Sesta Flotta, attualmente operativa su una nave statunitense. La prossima nuova struttura sostituirà di fatto la USS Mount Whitney, nave che attualmente svolge, a bordo, proprio quelle funzioni. E Capodichino, che già ospita i due comandi della Marina militare statunitense per l’Europa e per l’Africa, si appresta a ospitare anche quello della Sesta Flotta. IL PROGETTO Si tratta di una ex grande caserma che si trova nel sito americano e che probabilmente verrà in parte abbattuta per essere ricostruito e destinato a ospitare la sala dei bottoni, come raccontato dall’edizione di Napoli di Repubblica. Il comando ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Un palazzoUs Navy sarà destinato a ospitare iloperativo, attualmente operativa su una nave statunitense. La prossima nuova struttura sostituirà di fatto la USS Mount Whitney, nave che attualmente svolge, a bordo, proprio quelle funzioni. E Capodichino, che già ospita i due comandimilitare statunitense per l’Europa e per l’Africa, si appresta a ospitare anche quello. IL PROGETTO Si tratta di una ex grande caserma che si trova nel sito americano e che probabilmente verrà in parte abbattuta per essere ricostruito e destinato a ospitare la sala dei bottoni, come raccontato dall’edizione didi Repubblica. Il...

