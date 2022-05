La letterina Ue smentisce Draghi: arrivano tasse sulla casa (Di lunedì 23 maggio 2022) Finisce la pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua “raccomandazione” all’Italia di aggiornare il catasto (“aligning the cadastral values to current market values”) al fine di aumentare le tasse sugli immobili. È sconcertante, e il fatto che qualcuno già parli di “assist” nei confronti di Palazzo Chigi è significativo. Non va dimenticato, infatti, che la relazione del Ministero dell’economia e delle finanze che accompagna il disegno di legge delega governativo per la riforma fiscale ammette espressamente che l’articolo sul catasto è “coerente” con la richiesta della Ue di aumentare l’imposizione sugli immobili attraverso l’intervento sul catasto (per “compensare” la riduzione della tassazione sul lavoro). Ora arriva la nuova “raccomandazione”. La Commissione europea conferma che la riforma del #catasto inserita dal Governo nella delega fiscale ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 23 maggio 2022) Finisce la pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua “raccomandazione” all’Italia di aggiornare il catasto (“aligning the cadastral values to current market values”) al fine di aumentare lesugli immobili. È sconcertante, e il fatto che qualcuno già parli di “assist” nei confronti di Palazzo Chigi è significativo. Non va dimenticato, infatti, che la relazione del Ministero dell’economia e delle finanze che accompagna il disegno di legge delega governativo per la riforma fiscale ammette espressamente che l’articolo sul catasto è “coerente” con la richiesta della Ue di aumentare l’imposizione sugli immobili attraverso l’intervento sul catasto (per “compensare” la riduzione della tassazione sul lavoro). Ora arriva la nuova “raccomandazione”. La Commissione europea conferma che la riforma del #catasto inserita dal Governo nella delega fiscale ...

