(Di lunedì 23 maggio 2022)non può più essere considerato un elemento all’altezza della Juve e dunque in estate si cercherà una cessione ovunque. Il calo in fatto di prestazioni diè stato sicuramente molto deludente, tanto è vero che con il ritorno di Massimiliano Allegri tutti erano convinti di un suo ritorno alle origini, tornando a essere quel terzino che aveva permesso a tutti vi regalare dei momenti di assoluta gioia ai tifosi bianconeri, peccato che ormai tutto sia stato perso e dunque la società sta cercando nuove soluzioni.(LaPresse)Tante volte per poter riuscire a far continuare un grande ciclo come quello dei 9 scudetti consecutivi da parte dellabisogna essere attenti ad acquistare tutti i migliori giocatori ...

... poi Demme duetta con Petagna in area esotto la traversa per il terzo gol. Ripresa con ... 25 Zielinski, 36 Demme CLASSIFICA: Milan 83 punti; Inter 81; Napoli 79*;70; Lazio* 64; Roma* ...... vince un rimpallo in area ealle spalle di Berardi. Alla mezz'ora cambio per Tudor che ...è tornato ad allenare dopo un anno sabbatico e lo Scudetto vinto sulla panchina della. I ... La Juventus scarica Alex Sandro: lui si “vendica” così Alex Sandro non può più essere considerato un elemento all'altezza della Juve e dunque in estate si cercherà una cessione ovunque.Una sua finta ha ingannato Lundorf, Andressa è andata sul dischetto e non ha sbagliato. La Juve era scarica e non trovava spazi, mentre le giallorosse continuavano in totale controllo della gara, ...