La gioia di Iervolino | “Ci credevo dal 31 dicembre”

(Di lunedì 23 maggio 2022) di Fabio Setta SALERNO – È la sua vittoria, nulla da obiettare. Ha sofferto, come tutti i tifosi, ma poi è esploso in un’esultanza irrefrenabile. Daniloè l’uomo del miracolo Salernitana. Dal 31, da quando ha deciso di salvare la società, ormai già avviata verso la clamorosa esclusione per la vicenda multiproprietà, si è dedicato anima e corpo al raggiungimento dell’impresa. Prima della partita è sceso in campo accompagnato dalla moglie dei figli per raccogliere l’ovazione di un Arechi sold out. Inutile dirlo che neppure lui avrebbe immaginato di salvarsi così. Prima il pareggio col Cagliari a tempo scaduto, poi il rigore sbagliato ad Empoli poi l’incredibile notte dell’Arechi con la sconfitta più brutta della sua gestione trasformatasi in un sogno. Un sogno che può diventare un punto di partenza importante per la società. In ...