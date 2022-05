La foto che inchioda Boris Johnson: un brindisi a un party abusivo durante il lockdown (Di lunedì 23 maggio 2022) Nessuna mascherina sul volto, un bicchiere di vino bianco in mano, distanziamento fisico inesistente: la fotografia pubblicata oggi da Itv del party del 20 novembre 2020 al Numero 10 di Downing Street è la prova che Boris Johnson ha consapevolmente infranto le regole anti-contagio istituite dal suo stesso governo durante la seconda ondata della pandemia. Immagini che sottraggono ogni alibi al premier britannico, impossibilitato adesso a nascondersi dietro frasi di circostanza usate in passato come “non sapevo di infrangere le regole” o “è stato un ricevimento a mia insaputa”. L’evento al quale il leader conservatore ha partecipato era l’addio del vecchio capo delle comunicazioni di Downing Street, Lee Cain. All’epoca dei fatti, le regole prevedevano che in ambienti chiusi si potessero incontrare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Nessuna mascherina sul volto, un bicchiere di vino bianco in mano, distanziamento fisico inesistente: lagrafia pubblicata oggi da Itv deldel 20 novembre 2020 al Numero 10 di Downing Street è la prova cheha consapevolmente infranto le regole anti-contagio istituite dal suo stesso governola seconda ondata della pandemia. Immagini che sottraggono ogni alibi al premier britannico, impossibilitato adesso a nascondersi dietro frasi di circostanza usate in passato come “non sapevo di infrangere le regole” o “è stato un ricevimento a mia insaputa”. L’evento al quale il leader conservatore ha partecipato era l’addio del vecchio capo delle comunicazioni di Downing Street, Lee Cain. All’epoca dei fatti, le regole prevedevano che in ambienti chiusi si potessero incontrare ...

