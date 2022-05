La favola di Atzori | il Floriana vince la Coppa di Malta e conquista l’Europa League | impresa dell’allenatore italiano

Leggi su calcioweb.eu

Gianlucasi è confermato un ottimo allenatore, l'ex Sampdoria e Reggina è stato protagonista di una vera e propria. La sua squadra, il, ha battuto nella finale delladila Valletta con il risultato di 2-1 e ha alzato il trofeo. I biancoverdi sono passati in vantaggio al 19? con un gol di Busuttil. Nella ripresa la reazione e il pareggio di Mario Fontanella, ai tempi supplementari il gol di Andrei Ciolacu che ha regalato alla ventunesimadidella sua storia. Adesso avrà la possibilità di giocare i preliminari di Europa, un risultato importantissimo per un allenatore in grado di raggiungere traguardi ambiziosi.