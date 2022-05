La faccia tosta di Tony Blair: invase l’Iraq con false prove sulle armi, oggi critica Putin sull’Ucraina (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel 2015 l’idolo della sinistra mondiale, e anche italiana, Tony Blair, aveva ammesso i suoi catastrofici errori, come quello di invadere l’Iraq di Saddam Hussein nel 2003, con le truppe britanniche a sostegno di quelle americane, sulla base di false prove sull’esistenza di arsenali chimici. oggi l’ex premier britannico fa la morale a Putin sull’invasione dell’Ucraina. “Mi scuso per il fatto che l’intelligence da noi ricevuta al riguardo fosse sbagliata. E mi scuso – disse Blair – per alcuni degli errori che abbiamo fatto nella pianificazione e, certamente, per il nostro errore nel non comprendere cosa sarebbe accaduto in Iraq una volta che Saddam fosse stato rimosso dal potere. Ma faccio fatica a scusarmi per avere rimosso Saddam”. E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel 2015 l’idolo della sinistra mondiale, e anche italiana,, aveva ammesso i suoi catastrofici errori, come quello di invaderedi Saddam Hussein nel 2003, con le truppe britanniche a sostegno di quelle americane, sulla base disull’esistenza di arsenali chimici.l’ex premier britannico fa la morale asull’invasione dell’Ucraina. “Mi scuso per il fatto che l’intelligence da noi ricevuta al riguardo fosse sbagliata. E mi scuso – disse– per alcuni degli errori che abbiamo fatto nella pianificazione e, certamente, per il nostro errore nel non comprendere cosa sarebbe accaduto in Iraq una volta che Saddam fosse stato rimosso dal potere. Ma faccio fatica a scusper avere rimosso Saddam”. E ...

