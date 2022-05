La carica dei tifosi rossoneri davanti ‘Casa Milan’ | VIDEO PM (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si placa l'entusiasmo dei tifosi rossoneri presenti davanti 'Casa Milan'. Le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si placa l'entusiasmo deipresenti'Casa Milan'. Le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi.

Advertising

erica_ambiente : RT @Conou_consorzio: ?? 'La pace dell'olio' ?? Il cortometraggio, presentato in prima nazionale in @FieraDidactaITA, rappresenta un viaggi… - rossinchains : primo giorno di studio di filologia dei testi romanzi. sono carica, posso farcela. - Luciolefty : @MarzianoAnsioso @Andrew88306241 @AndreaSpanu6 @Riccardo_BamBam Beh voi in quanto a macchie fate concorrenza alla carica dei 101 - Biber0n1 : RT @Biber0n1: @anniversaritaly valorizzare informazione referendum 12.6 2022: chiedo a Presidenza Consiglio Ministri del governo in carica… -