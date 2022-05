La cantina che punta sul crowdfunding (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere Spa, nonché ideatore di Artigiano in Fiera, nonostante viva e lavori a Milano da sempre, non ha saputo resistere al richiamo del sangue e tre anni fa a Parabita, in provincia di Lecce, ha inaugurato Tenuta Liliana, una nuova realtà vinicola che il mercato guarda con molto interesse. Per diversi motivi. Anzitutto, c’è grandissima attesa per i suoi quattro Cabernet Sauvignon, Ladame, Veneri, Serae, Aeternum, dedicati rispettivamente alla moglie Liliana, ai figli Valentina e Stefano e a se stesso «non perché io sia eterno eh!» scherza l’imprenditore. Saranno pronti, in bottiglie vestite dalla designer Elisa Costa, dopo la vendemmia del 2021. «La mia sfida è quella di produrre un Cabernet Sauvignon stre-pi-to-so, uno dei migliori al mondo, non da meno di uno Screaming Eagle da 2 mila e 500 dollari» confessa. La sua squadra, tutta made in ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere Spa, nonché ideatore di Artigiano in Fiera, nonostante viva e lavori a Milano da sempre, non ha saputo resistere al richiamo del sangue e tre anni fa a Parabita, in provincia di Lecce, ha inaugurato Tenuta Liliana, una nuova realtà vinicola che il mercato guarda con molto interesse. Per diversi motivi. Anzitutto, c’è grandissima attesa per i suoi quattro Cabernet Sauvignon, Ladame, Veneri, Serae, Aeternum, dedicati rispettivamente alla moglie Liliana, ai figli Valentina e Stefano e a se stesso «non perché io sia eterno eh!» scherza l’imprenditore. Saranno pronti, in bottiglie vestite dalla designer Elisa Costa, dopo la vendemmia del 2021. «La mia sfida è quella di produrre un Cabernet Sauvignon stre-pi-to-so, uno dei migliori al mondo, non da meno di uno Screaming Eagle da 2 mila e 500 dollari» confessa. La sua squadra, tutta made in ...

Advertising

fattoquotidiano : Venerdì scorso il premier Draghi è andato in visita all’azienda agricola Masi, a benedire la costruzione di un eno… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Venerdì scorso il premier Draghi è andato in visita all’azienda agricola Masi, a benedire la costruzione di un enorme… - 7marj : RT @fattoquotidiano: Venerdì scorso il premier Draghi è andato in visita all’azienda agricola Masi, a benedire la costruzione di un enorme… - Freak_Nick_ : RT @fattoquotidiano: Venerdì scorso il premier Draghi è andato in visita all’azienda agricola Masi, a benedire la costruzione di un enorme… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Venerdì scorso il premier Draghi è andato in visita all’azienda agricola Masi, a benedire la costruzione di un enorme… -