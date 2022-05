Kourtney Kardashian si sposa a Portofino, la famiglia vola in Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutta la famiglia Kardashian a Portofino per le nozze di Kourtney Kardashian; sposa per la terza volta in soli tre mesi il batterista dei Blink-182, Travis Barker. Per il sì, i due hanno scelto una location magnifica, l’Olivetta, villa di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, creatori anche degli abiti della coppia e del resto della famiglia. Kourtney Kardashian a Portofino: la terza volta è quella giusta Kourtney Kardashian vola a Portofino con tutta la famiglia per il suo matrimonio! Dopo le finte nozze a Las Vegas e lo scambio di voti a Santa Barbara, Kourtney ha detto sì al castello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutta laper le nozze diper la terza volta in soli tre mesi il batterista dei Blink-182, Travis Barker. Per il sì, i due hanno scelto una location magnifica, l’Olivetta, villa di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, creatori anche degli abiti della coppia e del resto della: la terza volta è quella giustacon tutta laper il suo matrimonio! Dopo le finte nozze a Las Vegas e lo scambio di voti a Santa Barbara,ha detto sì al castello ...

Advertising

ismile4OneD : ma quanto cavolo dura il matrimonio di kourtney kardashian? mi sta sembrando infinito - booker186910 : RT @FrancescaNevis: Il matrimonio di Kourtney Kardashian ha reso sobrio qualsiasi evento svolto nel castello delle cerimonie. - xlilithsunx : RT @TearsRicochet2: Ok il vestito con la madonna di Kourtney Kardashian ma parliamo di cose serie, secondo voi Scott ha già chiamato tutti… - lilgaia_ : RT @ellaamadonna: Ma diciamolo che la cosa più bella del matrimonio di Kourtney Kardashian è Devin Booker - ffrraaa : Kourtney Kardashian che si sposa in Italia perché letteralmente vale sempre e ovunque il detto Italians do it better -