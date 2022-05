Kiev | “Putin scampato a un attentato” Mosca | ”Economia russa reagisce alle sanzioni”

(Di lunedì 23 maggio 2022) La notizia non è recente, ma suscita scalpore: il presidente russo, Vladimir, sarebbead undopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riportano diversi media ucraini tra cui l'Ukrainska Pravda L'articolo proviene da Firenze Post.

... ha detto al termine del suo viaggio che lo ha portato da Leopoli a. "Per noi che viviamo in ... Bergoglio è accusato di essere troppo equilibrista e non condannare del tutto la Russia di. ..."Soloha il diritto di decidere il suo futuro", dice il presidente polacco Duda dopo le "voci in Europa secondo le quali l'Ucraina dovrebbe cedere ad alcune richieste di". Il presidente ...KIEV – La notizia non è recente, ma suscita scalpore: il presidente russo, Vladimir Putin, sarebbe scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell ...Il 24 febbraio Putin ha lanciato la sua “operazione militare speciale” puntando a una rapida vittoria. Novanta giorni dopo la Russia si è ritirata da gran parte del paese lasciandosi dietro profughi e ...